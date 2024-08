A “fé” de Lula na vitória de Kamala Harris nos Estados Unidos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na reunião com líderes da Câmara no Palácio do Planalto, Lula quase puxou um “Pai-Nosso” contra Donald Trump nos Estados Unidos.

“Deus queira que a Kamala ganhe essa eleição”, disse o presidente.

Desde que substituiu Joe Biden na chapa democrata, Kamala Harris deu uma injeção de ânimo na campanha, lotando discursos, conseguindo milhões de dólares em doações de campanha e se aproximando de Trump em estados decisivos.

O fenômeno provocado por Kamala é inclusive analisado na coluna de Ricardo Rangel na edição de VEJA desta semana.

Continua após a publicidade

Como mostrou o Radar, esse não foi o único assunto de política externa que o petista abordou no encontro com os deputados.

Lula reclamou muito dos autocratas Daniel Ortega, da Nicarágua, e Nicolás Maduro, Venezuela.