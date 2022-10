A estratégia de Lula para os debates com Bolsonaro

Atualizado em 10 out 2022, 08h16 - Publicado em 10 out 2022, 08h15

Lula acordou cedo nesta segunda para dar uma entrevista à Super Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, estado em que teve menos votos que Jair Bolsonaro no primeiro turno e que é um dos focos da campanha do petista nesta segundo turno. Questionado como vai ser sua postura nos debates cara a cara com o presidente, o petista prometeu não fazer “jogo rasteiro” e lembrou dos duelos que teve com antigos adversários — que hoje o apoiam, por sinal.

“Eu vou para os debates da forma como eu sempre participei de debates. Eu participei de debates com o Serra, com o Alckmin, com o Fernando Henrique Cardoso, eu vou debater da forma que tem que ser um debate: duas pessoas apresentando propostas na televisão, uma pessoa questionando a outra, eu quero saber o que ele fez, o que eu fiz. É fazer uma comparação entre os dois governos para que o povo possa avaliar quem é que tem mais possibilidade de governar o Brasil”, declarou Lula.

O ex-presidente então comentou que tem visto Bolsonaro aparecer na televisão “meio nervoso, meio boquirroto, ofendendo as pessoas, xingando as pessoas” e assumiu um compromisso para os embates com o adversário.

“Da minha parte, não haverá baixo nível nem jogo rasteiro. Da minha parte, quando estiver falando na tela da televisão, eu estarei falando com você, Antônio Carlos, sentado no sofá, estarei falando com o seu filho, com o seu neto, com o seu cunhado, com o seu empregado, eu estarei falando com as pessoas do Brasil, não estarei falando com o presidente. Eu estarei falando com as mulheres, com os homens, com o adolescente, para tentar convencê-los de que a proposta do PT é melhor”, afirmou.