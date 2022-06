A dura conversa de Aras com o presidente da Funai sobre a Amazônia

Augusto Aras teve uma dura conversa nesta quarta com o presidente da Funai, Marcelo Xavier.

O chefe da PGR cobrou do burocrata a apresentação de um plano que garanta a estrutura de trabalho e segurança dos servidores do órgão na Amazônia, em especial no Vale do Javari onde Bruno Pereira e Dom Phillips foram assassinados.

Durante a recente passagem de Aras pela região, ele ouviu dos servidores uma série de reclamações sobre a precariedade das estruturas da Funai na Amazônia.