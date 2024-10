A disparidade entre o grau de instrução de prefeitos e vereadores eleitos

Dados dos cadastros dos candidatos que concorreram nestas eleições apontam para uma clara disparidade entre o grau de instrução dos prefeitos e dos vereadores eleitos no último domingo.

Dentre os 5.471 prefeitos eleitos no primeiro turno, 3.246 declararam ter ensino superior completo. O número representa 59,33% do total. Já entre os 58.430 vereadores que se elegeram em todo o país, a taxa cai para 35,3% — 20.650 com diploma. Do total de vice-prefeitos eleitos, 47% (ou 2.574) declararam ter superior completo.

Na outra ponta, 21 prefeitos eleitos (0,4% do total) registraram em suas fichas que apenas “leem e escrevem”. Entre os vereadores eleitos, essa proporção é quase três vezes maior (1,1%) — ou 655 pessoas. Dentre os vice-prefeitos que se elegeram ou reelegeram, 43 afirmaram ler e escrever (0,8% do total). Veja a seguir dados completos para:

Prefeitos eleitos (5.471)

Ensino Fundamental completo – 265 (4,8%)

Ensino Fundamental incompleto – 211 (3,9%)

Ensino Médio completo – 1.386 (25,3%)

Ensino Médio incompleto – 94 (1,7%)

Lê e escreve – 21 (0,4%)

Superior completo – 3.246 (59,3%)

Superior incompleto – 248 (4,5%)

Vereadores eleitos (58.430)

Ensino Fundamental completo – 5.653 (9,6%)

Ensino Fundamental incompleto – 5.000 (8,5%)

Ensino Médio completo – 22.292 (38,1%)

Ensino Médio incompleto – 1.906 (3,2%)

Lê e escreve – 655 (1,1%)

Superior completo – 20.650 (35,3%)

Superior incompleto – 2.274 (3,9%)

Vice-prefeitos eleitos (5.471)

Ensino Fundamental completo – 481 (8,8%)

Ensino Fundamental incompleto – 411 (7,5%)

Ensino Médio completo – 1.664 (30,4%)

Ensino Médio incompleto – 126 (2,3%)

Lê e escreve – 43 (0,9%)

Superior completo – 2.574 (47%)

Superior incompleto – 172 (3,1%)