A diferença entre Lula e Bolsonaro, segundo Roberto Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi entrevistado no programa Conversa com Bial, da TV Globo. Na entrevista, que foi ao ar na madrugada desta terça-feira, Pedro Bial perguntou se era mais fácil conversar com o presidente Lula, ou com seu antecessor Jair Bolsonaro.

“O Lula gasta mais tempo prestando atenção no que você fala e ele dedica mais tempo, tem mais paciência para as conversas”, respondeu o presidente do Banco Central.

“Bolsonaro era mais rápido, eu sempre sabia que na conversa com Bolsonaro eu tinha três minutos para falar alguma coisa. Depois dos três minutos, já ia ser mais difícil porque ele ficava mais disperso”, concluiu Campos Neto.

A conversa entre Lula, como presidente, e o chefe do Banco Central só ocorreu depois de nove meses de mandato do petista. Nos primeiros dias de governo, inclusive, Lula elegeu Campos Neto — a quem se referia como “esse cidadão” –, e a taxa de juros, à época em 13,75% (hoje está em 12,75%) como os maiores opositores do Planalto.

