A decisão do PT sobre o fundo eleitoral para não repetir fiasco de 2020

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O PT decidiu que só vai injetar dinheiro do fundo eleitoral em nomes que se mostrarem competitivos, o que deve reduzir as candidaturas em capitais. Hoje, são 14. A resolução é um reflexo do vexame de 2020, quando o partido elegeu apenas 183 prefeitos.

Dirigentes petistas ainda têm pesadelos com o fracasso da estratégia nas últimas eleições municipais. A sigla pulverizou os recursos do fundo em vários candidatos sem qualquer chance de vitória, principalmente para exaltar o nome de Lula.

Entre as principais apostas do PT em capitais estão o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, em Fortaleza; e o deputado estadual Fábio Novo, em Teresina.