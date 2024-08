Bolsonaro vive crise com caciques do PL na terra de Lula

Jair Bolsonaro vai a Pernambuco nesta semana gerenciar uma crise no PL. É que os caciques do partido no estado estão escondendo seu nome e sua foto nessa pré-campanha municipal. O ex-presidente deve passar por Recife, Itambé, Caruaru e Olinda.

Candidato da legenda à Prefeitura do Recife, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado divulgou na última quarta-feira uma reunião com correligionários no qual fez “questão de dizer” que não esconde Bolsonaro, ao lado de uma foto de corpo todo do ex-presidente.

“O presidente Bolsonaro é do PL e esse partido é o partido do presidente Bolsonaro. Quem quiser que ache ruim, peça pra gofar e saia, entregue, se candidate por outro partido. Aqui é o partido do presidente Jair Messias Bolsonaro”, declarou o sanfoneiro, em tom de bronca, sendo aplaudido.