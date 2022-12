A conversa de Lula com Vladimir Putin

Lula divulgou nesta terça-feira que teve uma conversa com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo o petista, o país busca “diálogo com todos” por um mundo “sem fome e com paz”. Ele disse ainda que Putin o cumprimentou pela vitória sobre Jair Bolsonaro e disse que espera o fortalecimento das relações entre os países.

“Conversei hoje com o presidente russo Vladimir Putin, que me cumprimentou pela vitória eleitoral, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre nossos países. O Brasil voltou, buscando o diálogo com todos e empenhado na busca de um mundo sem fome e com paz”, escreveu Lula em seu perfil de Twitter.

O presidente eleito não mencionou em sua postagem a guerra na Ucrânia que nesta terça completa 302 dias.