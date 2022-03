A conversa de Bolsonaro com o comandante do Exército e potencial ministro

Jair Bolsonaro cumpre agenda nesta quarta no Nordeste. Numa das paradas, para lançar a Escola de Sargentos do Exército, o presidente teve uma conversa com o comandante Paulo Sérgio, nome forte para ocupar o posto de Walter Braga Netto no comando do Ministério da Defesa.

O entrosamento de Bolsonaro com o general reforçou entre auxiliares do presidente o entendimento de que Paulo Sergio está a um passo de ser nomeado ministro. Um militar ouvido pelo Radar, no entanto, lembra que o presidente é imprevisível: “O comandante é o mais cotado, mas só vale quando sair no Diário Oficial”.