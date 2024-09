A confusão de ministros de Lula com a criação da Autoridade Climática

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na viagem que fez ao Amazonas nesta semana, o presidente Lula anunciou a tal Autoridade Climática, promessa de campanha que estava engavetada na Casa Civil de Rui Costa desde o começo do ano passado.

Nem os ministros do governo entendem a serventia do órgão defendido pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

“Parece factoide. Não era para o ministério da Marina ser autoridade nessa área?”, ironiza um deles.

Apesar de ser uma das ministras mais atuantes e que mais tem alertado o governo e o país para os riscos da crise climática, Marina enfrenta desafios internos no governo, que vão da falta de apoio do Planalto em determinados temas da agenda ambiental ao protesto de servidores por reajustes salariais, que atrapalharam o andamento do ministério nos últimos meses.