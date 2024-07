A concorrida festa de aniversário da presidente da Petrobras no Rio

Presidente da Petrobrás, Magda Chambriard vai dar uma festa de aniversário no Rio, no sábado à noite. A executiva tomou posse no comando da companhia no mês passado, durante uma cerimônia muito prestigiada no meio político.

Além de Lula e o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira, o primeiro discurso de Magda na estatal foi acompanhado de perto por Janja, Fernando Haddad, Rui Costa e outros quatro ministros do governo. Governadores e prefeitos, além de chefes de outras estatais também compareceram.

Neste sábado, Magda reservou uma mansão na Gávea, bairro nobre na zona sul do Rio, para comemorar seu aniversário. Segundo um dos convidados, será uma festa muito concorrida no meio político e no setor de óleo e gás.

“Uma noite para celebrar a vida”, diz o convite para o “Magda’s Birthday”.