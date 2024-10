A cobrança do cacique de um partido da frente ampla a Lula

A desilusão de ministros de Lula com o próprio governo se estende a seus partidos, em alguns casos. “Lula abandonou a frente democrática. Precisa voltar a dialogar”, diz um cacique.

O petista venceu Jair Bolsonaro com votos vitais que vieram, por exemplo, do apoio de Simone Tebet no segundo turno. O casamento com Geraldo Alckmin também serviu para pavimentar um espaço importante junto ao eleitorado de São Paulo.

Apesar disso, o petista não costuma abordar questões políticas com Alckmin e Tebet, que são ministros preparados para atuarem em suas áreas e políticos experientes que se encontram, na visão desses caciques, subutilizados por Lula, que só escuta o petismo.

Em 2026, Lula vai querer resgatar o apoio dessa frente que o elegeu, mas pode ser tarde, já que o centro saiu fortalecido das urnas e pode optar por outros rumos.