A cobrança de Tarcísio a Flávio Bolsonaro sobre a campanha de Nunes

Na frente de todos os governadores que participaram da última reunião na casa de Ciro Nogueira em Brasília, o governador Tarcísio de Freitas cobrou Flávio Bolsonaro por não defender o prefeito Ricardo Nunes na campanha eleitoral em São Paulo.

Outros integrantes da reunião relatam o constrangimento do filho do ex-presidente, que não se envolve mesmo na defesa do candidato do pai na capital paulista.

Flávio esquivou-se dizendo que iria avaliar como apoiar o prefeito e lembrou que está distante da disputa na capital paulista porque sua área é mesmo o Rio de Janeiro.