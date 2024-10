A carta de Michel Temer para Barack Obama

Michel Temer enviou uma carta para Barack Obama pedindo para o ex-presidente dos Estados Unidos gravar um depoimento para o filme “963”, sobre o governo do emedebista. O estafe do norte-americano ficou de “checar a agenda”.

Durante os dois mandatos de Obama na Casa Branca, de 2009 a 2017, Temer conviveu com ele em agendas tanto como vice-presidente de Dilma Rousseff quanto depois do impeachment da petista que o alçou a titular no Palácio do Planalto.

Além disso, quem confirmou, recentemente, participação no documentário sobre o governo Temer foi o cientista político e historiador norte-americano Mark Lilla, professor de Humanidades na Universidade Columbia, em Nova York.

O diretor de “963”, Bruno Barreto, vai viajar aos EUA ainda este mês para gravar com o acadêmico.