A brincadeira de mau gosto de Lula ao lamentar violência contra mulheres

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Durante o discurso que fez durante uma reunião para anúncios referentes ao setor da indústria de alimentos, na tarde desta terça-feira, no Palácio do Planalto, o presidente Lula fez uma brincadeira de mau gosto — e sem graça — ao comentar a “notícia triste” de que, segundo uma pesquisa, a violência contra as mulheres aumenta depois de um jogo de futebol.

Depois de classificar a informação como “inacreditável”, o petista mudou o tom e cometeu a seguinte declaração, sorrindo:

“Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu, mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente”.

Inacreditável.