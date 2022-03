A articulação de Marília Arraes para ser candidata do PT ao Senado

Uma das candidatas a ocupar a vaga prometida ao PT na disputa pelo Senado em Pernambuco, a deputada federal Marília Arraes tem atuado para tentar derrubar resistências a seu nome dentro do próprio partido e do PSB, com quem duelou nas eleições para a Prefeitura do Recife em 2020, e perdeu.

A petista espera se reunir com o ex-presidente Lula nesta semana, em São Paulo, para tentar conseguir o apoio do líder máximo do partido na empreitada. E se vale da boa pontuação na pesquisa Vox Populi realizada em janeiro no Estado, por encomenda do PT. No cenário em que foi testado, ela teve 26%, e o segundo colocado, Anderson Ferreira, do PL de Jair Bolsonaro, apenas 9%.

Também cotado para a vaga, o deputado federal pernambucano Carlos Veras teve 10% no mesmo levantamento, no cenário sem Marília. Além dos dois, também disputam a candidatura ao Senado a deputada estadual Teresa Leitão e o ex-prefeito de Petrolina Odacy Amorim.

A deputada também pretende se valer da aprovação do projeto que prevê a distribuição gratuita de absorventes como trunfo na sua campanha. Na semana passada, o Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao texto.

Dentro do PT pernambucano, Marília tem como obstáculo o senador Humberto Costa, que abdicou da pré-candidatura ao Governo em favor do PSB, que escolheu o deputado federal Danilo Cabral. A deputada tem intensificado conversas com integrantes do partido com o qual teve um forte embate há dois anos, quando enfrentou o primo João Campos, hoje prefeito do Recife.

Neta de Miguel Arraes, ela se mantém afastada da família do ex-governador Eduardo Campos, pai de João.

Na sexta-feira passada, o Radar mostrou que Lula tem investido em um plano B, ao incentivar o governador Paulo Câmara a concorrer ao Senado. A articulação tem chegar a um resultado até o fim do mês.