60% dos jovens não sabem prevenir câncer de próstata, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Seis em cada 10 jovens brasileiros entre 16 e 24 anos disseram não saber como prevenir o aparecimento do câncer de próstata. O estudo foi divulgado pelo instituto Nexus, e feito em parceria a A.C.Camargo Cancer Center. O percentual é maior do que a média nacional, de 44%. Na mesma faixa etária, apenas 18% dos jovens afirmaram saber quais são as medidas de prevenção para a doença.

O índice dobra (36%) quando levamos em consideração todos os entrevistados. Enquanto isso, os que sabem “mais ou menos” como se prevenir são 20%.

Neste mês acontece o “Novembro Azul”, período do ano em que os profissionais de saúde chamam atenção dos homens para os riscos e a necessidade fazer exames de prevenção contra o câncer de próstata. A desinformação entre a população mais jovem é explicada, em parte, pelo fato de a doença atingir homens de faixas estárias mais elevadas, segundo Stênio Zequi, líder do Centro de Referência em Tumores Urológicos do A.C.Camargo Cancer Center.

“É correto afirmar que existe maior prevalência do câncer de próstata em homens a partir dos 60 anos de idade. No entanto, é possível que homens na faixa dos 40/50 anos apresentem a doença, especialmente no caso daqueles que possuem histórico familiar”, afirmou.

Segundo o médico, é recomendado que homens sem histórico de câncer na família comecem a realizar o check-up preventivo a partir dos 50 anos, enquanto aqueles com histórico familiar precisam realizar os exames a partir dos 40/45 anos.