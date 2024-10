55% dos apostadores já admitem ter “perdido o controle”, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A HSR Specialist Researchers, instituto independente de pesquisa de mercado, fez um estudo com jogadores de apostas esportivas online que mostrou que 55% dos que jogam quase todos os dias admitem já ter perdido o controle sobre suas participações nos jogos e 23% já deixaram de pagar contas para investir em apostas.

Ao todo, o instituto ouviu 500 pessoas, sendo que 400 delas se declararam jogadoras. Entre os jogadores, 21% acreditam que há chance de alguém se viciar nos jogos de apostas online. Já entre os não-jogadores, este percentual foi de 51%.

A pesquisa também descobriu que a motivação dos apostadores varia de acordo com a faixa etária. A “geração Z”, dos 12 aos 25 anos, vê na jogatina uma maneira de ganhar dinheiro rápido. Já a “Y”, faixa dos 26 aos 41, acredita que tem sorte e aptidão para as apostas e também enxerga uma forma de retorno financeiro. Entre os acima de 42 anos, as bets são encaradas como uma diversão de baixo custo.