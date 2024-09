22% dos brasileiros gastam parte do dinheiro do happy hour com bets

Dados do Instituto Foodservice Brasil divulgados recentemente mostram que consumidores de todo o país gastaram, no primeiro trimestre do ano, 61,4 bilhões de reais com alimentação fora do lar.

O resultado é o maior nível histórico de consumo já apurado e representa um aumento de 3% em comparação ao mesmo intervalo do ano anterior.

Apesar da melhora, o setor ainda enfrenta desafios importantes. “A influência das apostas esportivas no orçamento dos consumidores é notável, com 22% dos brasileiros afirmando que apostam online, e isso tem consumido parte da renda que era destinada ao consumo em bares e restaurantes”, diz o instituto.

A persistência de preços elevados e a compressão da renda têm impactado o consumo fora de casa. A aceitação social das marmitas continua a subir, competindo diretamente com o foodservice tradicional.

Continua após a publicidade

“O tráfego de visitas no período totalizou 3,1 bilhões, uma ligeira queda de 1%, mas, ainda assim, demonstrando resiliência após um ano desafiador. O ticket médio mostrou incremento de 4%, alcançando 19,74 reais, o que indica estabilização em patamares elevados”, diz o instituto.