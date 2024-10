1ª fotógrafa negra da Bahia celebra 50 anos de carreira com exposição

A fotógrafa Lita Cerqueira, considerada a primeira artista do ramo na Bahia, completou 50 anos de carreira em 2024 e celebrará a marca com a exposição “O Povo Negro é o Meu Povo – Lita Cerqueira, 50 Anos de Fotografia”, no próximo dia 22, na Galeria Mirante, da Caixa Cultural de Salvador.

Com estilo em preto e branco, suas obras são consideradas ricas e ecléticas, e retratam um conjunto de observações, histórias e memórias das últimas décadas do século XX e do início do século XXI.

Aos 72 anos, Lita coleciona mais de 50.000 produções fotográficas que retratam a “alma” do povo negro, desde cenas de infância nas ruas de Salvador até retratos intimistas de ícones da música brasileira como Milton Nascimento, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Maria Bethânia.

Lu Araújo, idealizadora e coordenadora geral da exposição, ressaltou a importância do trabalho da fotógrafa para o povo negro.

“Ela consegue capturar a essência de cada pessoa, cada momento, com uma sensibilidade única. Lita é uma guardiã da memória do nosso povo”, disse.