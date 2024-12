O inferno astral de um juiz

O juiz Alexandre Mesquita enfrentou uma semana difícil no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Na última quarta-feira, sua indicação ao cargo de desembargador foi postergada, frustrando suas expectativas de promoção. Além disso, o magistrado tornou-se alvo de um processo administrativo que investigará suas decisões nas Varas Empresariais do RJ, particularmente em casos de grande repercussão, como as substituições realizadas durante a recuperação judicial da Light.

Nesse caso, sua intervenção teria interferido em decisões previamente tomadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), chamando a atenção para possíveis irregularidades. As nomeações cruzadas realizadas em processos de recuperação judicial milionários também estão sob escrutínio, intensificando o momento desafiador para Mesquita.

