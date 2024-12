O governador do Rio Cláudio Castro apadrinhou o advogado Antônio Conceição (conhecido como Pipo), que promove suas festas, na disputa para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A interferência está incomodando integrantes da OAB, que votam a lista sêxtupla nesta terça, 3, e membros do TJ-RJ.

