A ação que impactou 374 mil famílias com doações de alimentos em 2022

Cerca de 374 mil famílias em situação de vulnerabilidade foram beneficiadas por meio de iniciativas da rede atacadista Assaí em 2022. No total, entre doações diretas, campanhas de arrecadação com clientes e parcerias, mais de 2,5 mil toneladas de alimentos foram doadas para 307 instituições e comunidades nas regiões onde a companhia opera. A quantidade é suficiente para contribuir com a montagem de mais de 5 milhões de pratos de comida e parte das distribuições também foram acompanhadas por itens de higiene pessoal. Dentre as iniciativas, se destaca o Programa Destino Certo, que separa frutas, verduras e legumes sem valor comercial, mas em estado apropriado para consumo, e, com o auxílio da startup Connecting Food, rastreia organizações que precisam das doações.

Em 2022, a rede atacadista lançou o Instituto Assaí, que tem o combate à insegurança alimentar como um de seus eixos de atuação e, por sua vez, promoveu campanhas que arrecadaram 510 toneladas de alimentos. Para Fábio Lavezo, Gerente de Sustentabilidade e Investimento Social do Assaí, as ações não são suficientes. “Estamos contentes com o resultado alcançado no último ano, mas sabemos que este é um desafio diário e que há muito a se fazer. Por isso, reforçamos o nosso compromisso em continuar atuando no combate à insegurança alimentar”, diz. Segundo ranking da consultoria Interbrand, o Assaí está entre as 20 empresas com maior faturamento em receitas líquidas do país.

