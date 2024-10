Neo’s, primeira moto elétrica da Yamaha no país, terá fabricação nacional

A Yamaha anunciou o lançamento da moto elétrica Neo’s no Brasil. O modelo terá fabricação nacional, na planta da empresa em Manaus, Amazonas, e deverá chegar ao mercado a partir de fevereiro de 2025. A proposta da scooter é aliar praticidade de recarga e pilotagem simplificada com o objetivo de facilitar o deslocamento urbano. “Nosso objetivo é testar o mercado. Ainda é uma novidade, voltada para o cliente que busca algo mais. Será o primeiro modelo, mas queremos lançar outras no futuro”, afirma Helio Ninomiya, Diretor Executivo Comercial da Yamaha Motor do Brasil.

A Neo’s tem um motor elétrico na roda traseira, com potência máxima de 2,3kW. O sistema com duas baterias de 23,2Ah fornece uma autonomia de cerca de 80 quilômetros, ideal para trajetos mais curtos, e pode ser recarregada diretamente em uma tomada comum. Leva cinco horas de 20% a 80%, ou nove horas para ser carregada por completo. O modelo conta ainda com freio a disco hidráulico dianteiro e a tambor na roda traseira. O preço do modelo ainda não foi anunciado.

As motos elétricas ainda estão em um nicho bastante restrito no Brasil. De acordo com dados da Federação Brasileira da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), menos de 0,5% das motocicletas emplacadas neste ano são movidas a energia elétrica. Há opções da chinesa Shineray e da brasileira Watts, startup comprada pelo grupo Multi.

Os desafios são grandes, exemplificados pela Voltz. A startup criada em 2017 prometia revolucionar a mobilidade sobre duas rodas com seus modelos elétricos. Mas apesar da injeção de R$ 100 milhões promovida pelos investidores enfrentou problemas financeiros. Atrasou entregas e recebeu até uma ação de despejo da fábrica em Manaus. No final do ano passado prometeu novidades para 2024 em um post nas redes sociais, mas até agora não anunciou mais nada.

Outros lançamentos anunciados pela Yamaha

O anúncio da Neo’s faz parte de um pacote de novidades que a marca apresentou. Outros sete modelos também foram anunciados a jornalistas e concessionários. Além da moto elétrica, há novas versões das scooters NMax e XMax, da aventureira Lander, das urbanas Fz15 e Fz25 e versões da Factor e da Factor DX, modelos de entrada.

As duas versões da Factor chegam ao mercado em janeiro de 2025, quando os preços serão anunciados. A Fazer FZ25 custará R$ 23.590 e tem previsão de chegada às lojas em dezembro. O modelo foi escolhido para celebrar a marca de cinco milhões de unidades produzidas na planta de Manaus. A Fazer FZ15, apenas em janeiro, ainda sem preço oficial. A Lander, projetada para viagens e capaz de encarar trilhas leves, custará R$ 27.490 e chega às concessionárias em dezembro.

A scooter premium XMax, que chega com GPS integrado, novo design de carenagem, dos bancos e do painel duplo, custará R$ 34.990 e tem previsão de chegada em dezembro deste ano. A NMax também será lançada nas lojas em dezembro, ao preço de R$ 21.790.

