Xuxa confirma show no Rock in Rio após a apresentação de Katy Perry

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O ano de 1985 marcou o início do Rock in Rio e também o início do sucesso de Xuxa. Quase 40 anos depois, a ex-apresentadora finalmente fará sua estreia no festival fluminense. O “Xou” não será em nenhum palco oficial do evento, e, sim, em um palco paralelo criado pelo o Pavilhão Itaú. A apresentação acontecerá logo após o show de Katy Perry.

A apresentação ajudará a divulgar também o novo disco da Rainha dos Baixinhos, intitulado Raridades X, com músicas em espanhol, inglês e inéditas, previsto para chegar às plataformas de streaming em 24 de setembro. O último show da cantora aconteceu em um navio de cruzeiro temático, em fevereiro.

“O futuro está aí. As crianças estão aí. As crianças que cresceram comigo estão mostrando para os seus filhos o trabalho que eu fiz no passado. Quer coisa mais futurística que isso? Ser o futuro é isso: você fazer parte do passado de muita gente, ser o presente e fazer parte da imaginação das pessoas futuramente. O fato de eu fazer parte do imaginário e também do dia a dia dos netos dessas pessoas me emociona muito”, disse Xuxa em comunicado oficial do Itaú.

O show não deverá ter acompanhamento de nenhuma paquita original, apenas bailarinas convidadas. As famosas assistentes de palco ganharam recentemente um documentário no Globoplay, Pra Sempre Paquitas, que conta por onde elas andaram após o fim do programa.

O Pavilhão Itaú tem recebido várias apresentações que acontecem logo após os shows principais da noite. Trata-se de um palco menor, fora da programação do festival e com curadoria do próprio banco. Para o Xou da Xuxa, certamente, o lugar ficará pequeno.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial