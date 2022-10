Versão inédita de ‘Yellow Submarine’ com Lennon nos vocais é divulgada

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

21 out 2022

Além dos principais compositores dos Beatles, John Lennon e Paul McCartney também eram os principais intérpretes, mas na banda, sempre houve espaço para Ringo Starr e George Harrison também cantarem. Para o álbum Revolver (1966), McCartney queria compor uma música para a voz de Ringo, o que significava poucas variações melódicas e um refrão marcante. O baixista imaginou, então, que a singela história de um marinheiro que explora o fundo do oceano seria a escolha ideal para o baterista.

Para os fãs de Beatles, a história da composição da música, até então, sempre se resumiu a isso. Nesta sexta-feira, 21, porém, o espólio da banda divulgou uma gravação demo inédita com os vocais de John Lennon interpretando a faixa com uma letra levemente diferente. A versão, apenas em voz e violão, é bastante amadora, mas mostra que a ideia dos Beatles era fazer uma faixa mais sóbria e menos divertida do que aquelas que eles gravaram no disco.

A faixa estará em uma nova versão do álbum Revolver, que será lançada em 28 de outubro. O trabalho trará todas as músicas remixadas, além de takes e demos de estúdio das algumas canções. Também será lançado um livro de capa dura com 100 páginas.

Em entrevista ao jornal USA Today, o produtor Giles Martin (filho de George Martin), que está trabalhando neste relançamento, comentou sobre a descoberta da faixa demo. “Eu não tinha dieia de que a fita existia. Não teria sido tão comercial naquela forma original. Você pode ouvi-los trabalhando juntos e empurrando uns os outros em direções diferentes”. Anos depois, em 1969, a canção inspiraria um filme animado dos Beatles com o mesmo nome, e a música entraria também na trilha sonora, tornando-se uma das músicas mais conhecidas da banda.

