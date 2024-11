Valsa inédita atribuída a Chopin é encontrada em Nova York

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Uma partitura manuscrita encontrada em Nova York pode ter pertencido ao compositor polonês Frédéric Chopin (1810-1849), segundo noticiou a AP. A peça foi encontrada no Morgan Library & Museum, em Manhattan. A partitura está sem título e sem assinatura e pertencia à biblioteca particular do bilionário J.P. Morgan.

De acordo com o curador do museu, Robinson McClellan, que descobriu a obra, todos os indícios levam a crer que se trata de um manuscrito de Chopin, escrito em lá menor, em seu estilo, mas que, talvez, jamais se confirme se tratar de original de Chopin ou apenas escrito por sua mão.

O curador encontrou a obra em maio, enquanto examinava a coleção do falecido Arthur Satz, adquiriada de A. Sherrill Whiton Jr., um colecionador de autógrafos. Entre os indícios que sugerem se tratar de uma obra de Chopin estão o papel e a tinta que correspondem às usadas no início do sécula XIX.

Recentemente, uma peça atribuída a Wolfgang Amadeus Mozart também foi descoberta. Pesquisadores da Biblioteca Municipal de Leipzig, na Alemanha, encontraram um manuscrito atribuído ao gênio de Salzburgo, criada para trio de cordas e dividida em sete movimentos.