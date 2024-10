Usher teria sido abusado por Diddy aos 14 anos, diz segurança

As denúncias em torno do rapper Sean “Diddy” Combs continuam a crescer. Mais de uma centena de vítimas foi listada por advogados envolvidos com o caso, o qual acusa o músico de agressão, tráfico sexual, estupro, crime organizado, entre outros delitos. A notícia mais recente veio de um ex-segurança de Diddy, chamado Gene Deal, que afirmou em entrevista ao canal The Art of Dialogue que o rapper teria abusado do cantor Usher, quando ele tinha 14 anos. Antes da fama, Usher morou com Diddy que seria seu mentor no mundo da música. Deal conta que não presenciou o abuso, mas que a história circula entre pessoas do meio há anos e que Usher, após a agressão, chegou a ser levado ao hospital e ficou internado com ferimentos no corpo. Usher não se manifestou até o momento.

O caso

A investigação principal vai até 2008 e alega que Combs abusou de suas vítimas “verbal, emocional, física e sexualmente”. Sob seu comando, as vítimas teriam sido forçadas a participar de encontros com outros homens, profissionais do sexo. Batizados de “freak offs” (“batalha de pervertidos”) pelo cantor, os eventos são descritos pela acusação como “performances sexuais elaboradas e produzidas” que ele “arranjava, dirigia, se masturbava durante e, com frequência, filmava”. As tais “batalhas” podiam durar por dias e envolviam a participação de múltiplos garotos de programa. Combs também seria responsável por drogar as mulheres para mantê-las “obedientes”.

Ele também seria líder de uma organização criminosa abrangente, culpada de tráfico sexual, trabalho forçado, coerção e transporte relativo à prostituição, delitos narcóticos, sequestro, incêndio criminoso, propina e obstrução da Justiça. A próxima audiência do rapper ocorre nesta quarta-feira, 9 de outubro.

