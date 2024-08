Trump apela para inteligência artificial em busca do apoio de Taylor Swift

Em 2018, quando Taylor Swift declarou apoio a candidatos democratas na eleição americana de meio mandato, as midterms, Donald Trump, então presidente, afirmou que gostava 25% menos da cantora naquele momento. O desejo de Trump pelo apoio de Taylor encontrou eco na nova polêmica que envolve o republicano.

Neste domingo, 18, o presidenciável publicou na rede Truth Social diversas imagens falsas, produzidas via inteligência artificial, com fãs da cantora com camisetas e cartazes com a frase “Swifties for Trump” (swifties é como os fãs de Taylor se autodenominam. Havia ainda uma ilustração da cantora dizendo: “Taylor Swift quer que você vote no Trump”.

In the last hour, Trump has made 22 posts on Truth Social, one more deranged than the next. Fake polls, people praising him, comparing himself to Lincoln, attacking people, threatening people, and posting AI pics of fake swifties. He’s coming apart. pic.twitter.com/TLHFWckM6b

— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) August 18, 2024