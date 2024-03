Titãs encerra segundo dia de Lollapalooza com show apoteótico

Os Titãs encerraram o segundo dia do Lollapalooza em alto nível, com o melhor show da noite. O grupo paulistano, o primeiro brasileiro a ser headliner do festival, está em turnê comemorativa dos 40 anos de carreira. O grupo levou para o evento o show que lotou estádios ao redor do país. Na plateia, o público, já encharcado pela chuva, já nem se importava mais com a lama pela canela. O grupo fez um show apoteótico, com os principais hits, como Sonífera Ilha, Flores, Cabeça Dinossauro, Pulso, entre outras.

O dia, no entanto, começou esvaziado devido à chuva e ao frio que chegou a São Paulo no final de semana, mas público criou coragem e foi chegando aos pouquinhos. Quem chegou cedo pode assistir boas apresentações do rapper brasileiro Xamã, que homenageou Marília Mendonça, e Kevin O Chris, que tocou no palco Alternativo, bem pertinho do palco onde logo depois se apresentaria o Limp Bizkit.

A banda do ator Jared Leto e de seu irmão Shannon, Thirty Seconds To Mars, é queridinha pelos brasileiros, tendo feito várias apresentações no país no passado. O músico se esforçou em agradar, e até chegou a vestir uma camisa da seleção brasileira (que neste sábado venceu a Inglaterra em um amistoso em Londres). Ao final, eles chamaram o lateral Marcelo, jogador do Fluminense para subir no palco.

O cantor irlandês fez uma das melhores apresentações do dia, porém não teve o mesmo retorno do público. A única canção que animou o público foi seu grande hit, Take Me To Church. O mesmo ocorreu com o Kings of Leon, que fez uma apresentação protocolar. A banda foi convocada as pressas para substituir o Paramore, que cancelou o show sem dar muitas explicações.

Continua após a publicidade

Já a banda Limp Bizkit levou para o Lollapalooza um show que parece ter saído do túnel do tempo. A banda de nu metal tocou seus hits, como como My Way Nookie e Boiler, porém exagerou nos covers, como Faith, de George Michael, Behind Blue Eyes, do The Who, Purple Rain, do Prince, Proud Mary, do Creedence Clearwater Revival, Seven Nation Army, do White Stripes, Song 2, do Blur, e a trilha sonora do filme Missão Impossível, cuja versão do Limp Bizkit foi usada no segundo título da série.

Continua após a publicidade

NO NO NO NO! Que show ABSURDO foi esse do @30SECONDSTOMARS 💥 Já pode pedir de novo? 🤧#ThirtySecondsToMarsNoMultishow #LollaBRNoMultishow pic.twitter.com/jPe0XAz6mX — Multishow (@multishow) March 23, 2024

✨ O Malvadão roubou meu coração mais uma vez no palco do #Lollapalooza! 🔥🤩 Do samba ao funk, na rodinha punk, Xamã entrega sempre TUDO! ❤️ #XamãNoMultishow pic.twitter.com/xVmVuLjGuw — Multishow (@multishow) March 24, 2024