Teatro Mágico anuncia retorno aos palcos para celebrar 20 anos de banda

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A banda Teatro Mágico, liderada pelo músico Fernando Anitelli, retornará aos palcos em uma turnê para celebrar seus 20 anos de carreira, intitulada O Reencontro. A turnê marcará o reencontro da formação clássica da trupe, após mais de uma década de hiato.

Como parte do retorno, o grupo também contará com a participação da banda Móveis Coloniais de Acaju, que também tinha encerrado seus trabalhos dez anos atrás, reforçando clima de nostalgia.

As primeiras cidades confirmadas são Brasília e São Paulo, com datas e locais a serem anunciados em 21 de novembro de 2024. As vendas de ingressos começam no dia 22 de novembro. O repertório e os detalhes do show serão divulgados aos poucos pelo grupo.

Durante o hiato, os integrantes seguiram trajetórias individuais, com alguns investindo em carreiras solo, outros mudando de país e se dedicando a novos projetos. Desde sua criação, em 2003, O Teatro Mágico se notabilizou por shows que mistura música, circo, poesia e teatro em espetáculos imersivos. “São vinte anos de história que queremos tentar traduzir em uma apresentação. Reencontrar grandes personagens que fizeram tudo isso acontecer, tanto no palco quanto na plateia”, comenta Anitelli em comunicado oficial.