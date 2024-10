Taylor Swift se torna cantora mais rica do mundo; saiba quem ela superou

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Taylor Swift é hoje a cantora mais rica do mundo, afirma a revista Forbes. De acordo com um relatório publicado no sábado, 5, a artista é dona de um patrimônio líquido avaliado em 1,6 bilhão de dólares — tendo ultrapassado Rihanna, com 1,4 bilhão, que anteriormente ocupava o topo da lista de cantoras ricaças. No mundo da música, a fortuna de Swift é superada apenas por Jay-Z, rapper cujo patrimônio é avaliado em 2,5 bilhões de dólares.

Bilionária desde outubro de 2023, Swift foi a primeira — e até então a única — musicista a conquistar um patrimônio na casa dos dez dígitos apenas com a renda de suas músicas e shows. Jay-Z e Rihanna, por exemplo, enriqueceram com empreitadas fora do âmbito musical, como grifes de roupas, bebidas alcoólicas e maquiagem, além de outros negócios. Já a fortuna de Taylor tem origem nos valores arrecadados com royalties e turnês, que totalizam 600 milhões de dólares; seu vasto catálogo musical, avaliado em 600 milhões; e outros 125 milhões em imóveis.

Apesar disso, Rihanna continua sendo a cantora mais rica da história, já que, em 2021, ela teve sua fortuna avaliada em 1,7 bilhão de dólares — 100 milhões a mais do que o atual patrimônio de Swift. No entanto, Swift pode arrematar o título ainda este ano com a receita dos últimos shows de sua The Eras Tour, que começou em março de 2023 e está prevista para terminar no dia 8 de dezembro, em Vancouver, no Canadá — totalizando 152 apresentações. A turnê já ultrapassou 1 bilhão de dólares em faturamento e é a mais lucrativa da história.

