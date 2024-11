Show do Linkin Park em São Paulo será transmitido na Globoplay e Multishow

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A banda Linkin Park está de volta aos palcos e o show que o grupo fará em São Paulo, no Allianz Parque, na sexta-feira, 15, será transmitido ao vivo pelo canal Multishow e pela Globoplay, a partir das 20h15. O show no Brasil vai marcar também o lançamento do novo álbum, From Zero, também no dia 15.

Esta será a décima vez que a banda se apresenta no Brasil. A última ocorreu em maio de 2017, dois meses antes da morte de Chester Bennington, vocalista original. O cantor foi encontrado morto em sua residência, no sul da Califórnia. Desde, então, a banda entrou em recesso, retornando neste ano com uma nova vocalista Emily Armstrong, bastante elogiada pela crítica, e o novo baterista Colin Brittain.

A banda também preparou outras surpresas para os fãs brasileiros, como uma loja pop up, na Galeria do Rock, com produtos oficiais, como camisetas, pins, além do novo CD e vinil. \