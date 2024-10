Sertanejo Daniel negocia todo catálogo musical com nova distribuidora

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor sertanejo Daniel anunciou nesta segunda-feira, 28, que assinou contrato de exclusividade com a Believe Music do Brasil, empresa de música digital que atua como distribuidora. O artista, que já passou pela Warner (1985-2009), Som Livre (2010-2011), Sony (2011-2018) e desde 2019 seguia como artista independente, negociou todo o seu catálogo solo com a Believe em uma transação cujos valores não foram divulgados.

A parceria, segundo o cantor, tem como objetivo fortalecer sua presença no mercado digital, levando consigo todo um amplo catálogo musical solo que inclui uma carreira repleta de sucessos que atravessam décadas. “Renovação faz parte da carreira de qualquer pessoa. A música representa parte do que eu sou. Sempre faço tudo com muito amor, dedicação, carinho e respeito. Existe uma grande responsabilidade em tudo isso. Enquanto estiver por aqui, quero ter a honra de ser um veículo que transmite alegria, amor e paz. Juntar-me à Believe tem tudo a ver com essa ideia de continuar renovando e entregando o melhor aos meus fãs, sempre com muita responsabilidade e amor pelo que faço”, disse Daniel em comunicado oficial.

Com atuação em 50 países, a francesa Believe está investindo no mercado brasileiro e, além de Daniel, já firmou parcerias com os artistas populares de sertanejos, MPB, funk e trap, a maioria deles ocupando o topo das paradas musicais. Entre os artistas que já assinaram com a distribuidora estão os Gilsons, João Gomes, Bruno & Marrone, Felipe Amorim, Solange Almeida, DJ Matt D, MC Davi e Nattan. A empresa também é dona de diversos selos históricos, como a alemã Nuclear Blast, responsável por popularizar no exterior a banda brasileira de thrash metal Sepultura, além de outros selos como o TuneCore, a Naïve, a Groove Attack, a AllPoints, a Ishtar e a Byond.

