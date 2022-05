Sem ‘milícias’ digitais, Harry Styles bate recorde na venda de vinis

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O novo disco do inglês Harry Styles, Harry’s House, lançado no dia 20 de maio, vendeu em sua primeira semana o equivalente a 521.500 cópias nos Estados Unidos. Desse montante, 182.000 eram discos de vinis. O número é um recorde segundo reportagem do jornal The New York Times, que cita o levantamento feito pela Luminate, empresa que monitora o mercado de LPs desde 1991. O recorde anterior era de Taylor Swift, com 114.000 discos vendidos de Red (Taylor’s Version), lançado em novembro do ano passado.

Nos últimos anos, para contornar as milícias digitais de fãs que escutam sem parar os álbuns de seus ídolos nos serviços de streaming, empresas como a Billboard criaram uma nova métrica para contar o número de vendas. O cálculo incorpora além da venda física de discos, também o número de vezes que uma música foi executada no streaming, transformando esse número em “unidades de vendas equivalentes”. No caso de Harry Styles, cerca de 189.000 cópias foram equivalentes a 246,96 milhões de reproduções nos serviços de streaming.

Nos últimos 18 meses, apenas quatro álbuns, incluindo Harry’s House – ultrapassaram 500.000 cópias. São eles: 30 (839.000), de Adele; Red (Taylor’s Version) (604.500), de Taylor Swift e Certified Lover Boy (612.500), de Drake.

