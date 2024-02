Sam Smith cancela clipe com Anitta gravado no Carnaval; entenda

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A parceria de Anitta com o cantor britânico Sam Smith, alardeada pela artista nos últimos dias, foi cancelada. A cantora confirmou na quarta-feira, 28, que a música I Wanna Be não será mais lançada e devido a isso, seu novo disco, Funk Generation, também teria que ser adiado.

“Tivemos que reprogramar o plano de lançamento do álbum e assim que tiver a data vocês saberão. Não vai atrasar muito, todo o resto já está pronto. Amo vocês”, escreveu a cantora nas redes sociais, em resposta aos fãs.

O clipe, aliás, já estava até gravado, durante o carnaval deste ano, no Rio de Janeiro. Nenhum dos dois artistas, no entanto, justificou a razão do cancelamento. A maioria dos posts de Sam Smith sumiu de suas redes sociais, dando a entender que ele deseja fazer uma repaginada em sua imagem. Já Anitta parou de seguir o cantor nas redes sociais.

Anitta & Sam Smith — I Wanna be. 🕊️ pic.twitter.com/PxhiDHCqT7 — Anitta Press | Fan Account (@AnittaPress) February 29, 2024

