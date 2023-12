Rolling Stones fazem parceria com marca de produtos canábicos no Brasil

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os Rolling Stones anunciaram nesta quinta-feira, 7, que fecharam uma parceria no Brasil para o uso do icônico logo do grupo em produtos da marca Lion Rolling Circus, que comercializa produtos para uso canábico, como porta fumo, cinzeiro, sedas saborizadas, piteiras, boladores e tubos para armazenar a erva.

O anúncio oficial será feito às 4h20 da tarde, número usado como código para fumar maconha. O músico Supla fará a apresentação dos produtos no Brasil. “Sou fã dos Rolling Stones desde os 12 anos e seguia a banda onde estivesse, fosse na Califórnia, em Miami, ou em Nova York. Ano passado, conheci um pessoal da Universal Music e pedi para fazer a collab com o grupo. Eles aceitaram, acertamos a licença e o resultado está na nova linha”, conta Ariel Federico Budasoff, CEO da Lion Rolling Circus, sobre a nova coleção.

