Rock in Rio: Whindersson Nunes esquece amigo no bastidor e ele perde show

Era para ter sido o dia mais feliz da vida do músico Menino da NVR. Ele faria uma participação especial no show de Lil Whind, apelido musical de Whindersson Nunes, nesta quinta-feira, 19, no Rock in Rio. Mas Whindersson Nunes esqueceu de chamar o colega para subir no palco, que ficou no backstage aguardando sua vez, até que o tempo do show se esgotou. O músico havia postado uma série de vídeos contando o quanto estava feliz e como essa apresentação seria importante para ele.

“Estou a 30 minutos de viver o extraordinário de Deus. O maior e melhor momento da minha vida. Irei orar para isso se repetir muitas vezes, irei colocar os meus pés no maior palco do mundo”, escreveu Menino da NVR.

Whindersson pediu desculpas ao amigo em um post nas redes sociais e afirmou que irá recompensá-lo. “Acabei me embananando com a ordem das músicas e frustrei ele, a família e os amigos, esperando para que ele subisse no palco do Rock In Rio. Perdão irmão, de verdade. Me preocupei em jogar tênis, escorreguei na lista das músicas em cima do papel picado, acabou com minha noite”, escreveu Whindersson.

Whindersson fez um show de trap em que cantou composições próprias. Em um momento de sua curta apresentação, ele chegou a repetir uma música para pedir para o público vibrar mais para ele fazer um vídeo para as redes sociais. A apresentação ocorreu no palco Supernova, um dos menos concorridos do festival. “Obrigado a você que passou indo para o banheiro fazendo xixi e parou para ver o show”, ele disse ao público.

Leia a declaração na íntegra:

Queria pedir desculpas públicas ao meu amigo @eusoares085. Acabei me embananando com a ordem das músicas e frustrei ele, a família e os amigos, esperando para que ele subisse no palco do Rock In Rio, perdão irmão, de verdade. Preocupei em jogar tênis, escorreguei na lista das músicas em cima do papel picado. Acabou com minha noite, eu peço desculpas a família, aos amigos, a namorada, e a todos que estavam esperando esse momento. Eu mudo meu nome se eu não fizer algo 10 vezes melhores do que esse festival, desculpa pela expectativa. Desculpa, irmão, eu queria estar feliz pelo show que foi feito, mas to triste com meu erro, só faço show para que meus amigos possam ter a sensação que eu tenho, se isso não acontece, meu propósito não foi atingido. Desculpa, pelo meu filho, me comprometo a algo maior, e to com você e sua família para tudo, perdão irmão.

