Rock in Rio Lisboa expulsa cantora da área VIP após ela comer um croquete

A cantora Sónia Tavares, da banda The Gift, e a apresentadora portuguesa Bárbara Guimarães, foram expulsas da área VIP do Rock in Rio Lisboa neste domingo, 16, após comerem e beberem lá dentro. Elas estavam a trabalho pelo canal português SIC entrevistando famosos e comentando o festival, em um cenário montado bem ao lado da mesa do buffet.

Em um vídeo, Sónia, que já cantou na edição portuguesa do festival em 2012, e também na edição brasileira, contou em suas redes sociais que, durante um intervalo da gravação, foi comer uma salada, um croquete, beber uma cerveja e fumar um cigarro. Na sequência, ela foi abordada pelos seguranças e retirada do local, puxada pelos braços. Antes de ser expulsa, os seguranças cortaram a pulseirinha dela, na frente de todos os outros convidados.

“Estava a fazer a emissão do Rock in Rio através da SIC Caras e SIC Mulher, a convite da SIC, acompanhando tudo o que se passava no festival, uma vez que eu já lá tinha tocado em 2012”, diz a artista. “Ninguém me tinha avisado: ‘Sónia, não podes comer nada na zona VIP, onde estás a trabalhar’”, completa. Após fazer duas entradas ao vivo, ela foi abordada por um segurança enquanto fumava um cigarro. “O senhor disse-me: ‘a menina não pode beber aqui’. E uma rapariga disse-me logo: ‘você não pode comer nem beber, o pessoal da SIC já foi avisado’”, explica.

Sónia diz que pediu desculpas e entregou a bebida. Logo depois, enquanto estava se maquiando para voltar a apresentar o programa, os seguranças a levaram do local. “Levaram-me por um braço, uma senhora e três seguranças”, relata. “‘Você foi avisada que não me podia comer. Regras são regras.’ Arrancaram-me a pulseira (de imprensa) e fui expulsa ali à frente de todos. Abriram a porta onde estavam as pessoas todas a entrar, mandaram-me para fora. Puxaram o meu braço, cortaram-me a pulseira e dizem assim: ‘você não pode mais trabalhar neste festival.”

A cantora contou, indignada, que jamais voltará ao evento. “É mercado, é gado, anda. Anda, dá dinheiro, é gado. Rock in Rio nunca mais aí meto os pés”, finalizou.

Segundo as regras da área VIP do Rock in Rio, tanto no Brasil, quanto em Lisboa, é proibido a quem estiver a serviço consumir bebidas ou comidas no espaço, inclusive jornalistas. A cantora ficou indignada (e com razão) porque ela já foi uma das artistas contratadas do festival e não estava ali de brincadeira.

Em um comunicado oficial, o festival justificou a atitude dos seguranças:

“O Rock in Rio Lisboa lamenta a situação ocorrida na noite de 16 de junho na Área Vip do festival, envolvendo as comentadoras da emissão da SIC Caras Sónia Tavares e Bárbara Guimarães, que levou à retirada de ambas daquele espaço.

A organização do evento lamenta o excesso de rigor e falta de sensibilidade da equipa no momento da abordagem a Sónia Tavares e Bárbara Guimarães, e apresenta um pedido de desculpas pelo desconforto causado às comentadoras da SIC Caras.

Sobre o sucedido, a equipa de segurança do evento garante que não houve qualquer agressão às apresentadoras durante o ocorrido.

Como informação, tendo em conta a dimensão do evento e para manter a boa ordem das suas operações, é regra padrão do festival, que todos os profissionais credenciados e em serviço (cerca de 750 por dia) sigam procedimentos próprios, nomeadamente no que respeita a catering, acessos, entre outros. No caso específico da Área VIP, localizada no interior do recinto, por se tratar de um espaço limitado, a regra partilhada e acordada com todos os parceiros do festival é que os profissionais que ali se encontrem em serviço não terão acesso às mesmas comodidades que o público portador de bilhete pago e convidados deste espaço. Fica desde o início salvaguardado, que cada parceiro tem espaços próprios para gerir as suas equipas.”