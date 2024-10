Ringo Starr: o que esperar do novo álbum country do ex-beatle

O ex-baterista do Beatles, Ringo Starr, anunciou nesta sexta-feira, 18, o lançamento de seu primeiro álbum de inéditas em seis anos, que deverá chegar aos serviços de streaming em 10 de janeiro de 2025, com 11 canções. O trabalho só de música country, intitulado Look Up, foi produzido e co-escrito por T Bone Burnett, gravado entre Nashvillee e Los Angeles. O artista divulgou também a primeira faixa, Time On My Hands.

Ringo canta e toca bateria em todas as músicas. O trabalho contou ainda com a participação de craques do country, como Billy Strings, Larkin Poe, Lucius, Molly Tuttle e Alison Krauss. Ringo sempre gostou de música country. Ainda nos Beatles ele compôs e tocou algumas canções do gênero, como Act Naturally, What Goes On e Don’t Pass Me By.

“Sempre gostei de música country. E quando pedi a T Bone que escrevesse uma canção para mim, nem pensei na época que seria uma música country. Mas é claro que foi, e era tão bonita”, lembra Ringo. “Eu estava fazendo EPs na época e pensei que faríamos um EP country. Mas quando ele me trouxe nove músicas, eu sabia que tínhamos que fazer um álbum! E estou muito feliz por termos feito. Quero agradecer e enviar Paz & Amor ao T Bone e a todos os grandes músicos que ajudaram a fazer esse álbum. Foi um prazer produzi-lo e espero que seja um prazer ouvi-lo.”

Lista de faixas (com seus respectivos compositores)

Breathless (featuring Billy Strings) (T Bone Burnett) Look Up (featuring Molly Tuttle) (Daniel Tashian, T Bone Burnett) Time On My Hands (Paul Kennerly, Daniel Tashian, T Bone Burnett) Never Let Me Go (featuring Billy Strings) (T Bone Burnett) I Live For Your Love (featuring Molly Tuttle) (Billy Swan, T Bone Burnett) Come Back (featuring Lucius) (T Bone Burnett) Can You Hear Me Call (featuring Molly Tuttle) (T Bone Burnett) Rosetta (featuring Billy Strings and Larkin Poe) (T Bone Burnett) You Want Some (Billy Swan) String Theory (featuring Molly Tuttle) (Daniel Tashian, T Bone Burnett) Thankful (featuring Alison Krauss) (Richard Starkey, Bruce Sugar)

