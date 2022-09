Rapper Megan Thee Stallion surpreende público do Rock in Rio com fantasia

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Megan Thee Stallion surpreendeu o público do Rock in Rio ao aparecer fantasiada de passista de escola de samba na noite deste domingo, 11, no palco Mundo. Cheia de carisma, a rapper convidou diversos fãs brasileiros para dançar com ela em cima do palco. Megan é dona do hit WAP, parceria com Cardi B, e Savage Remix, feito com Beyoncé. Vencedora de três Grammys, três American Music Awards e nove BET Awards.

Durante sua apresentação, a americana ainda criticou os homens que querem controlar os corpos das mulheres. “Meu corpo, minha escolha. Vamos levantar o dedo do meio para esses homens. E um grande vai se f*!”, disparou Megan.

a megan thee stallion entregou absolutamente tudo com esse look pic.twitter.com/rDNfd9K6nk — cris dias (@crisayonara) September 12, 2022

Megan Thee Stallion no palco com uma roupa inspirada nas passistas do carnaval brasileiro 🔥💯 #RockInRio pic.twitter.com/qFkuD73RjY — rapmais (@RapMais) September 12, 2022