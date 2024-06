Rapper filho de Marcinho VP é impedido de fazer show em Portugal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O rapper Oruam, de 23 anos, filho do traficante Marcinho VP, e um dos artistas mais ouvidos de 2024 nos serviços de streaming, publicou um vídeo no domingo, 24, sendo impedido de subir ao palco para um show em Algarve, em Portugal. Na sequência, o músico viajou para Paris.

Na legenda do vídeo, Oruam postou uma legenda onde diz: “Por que será que eles me odeiam?”. Em seus shows, ele costuma usar uma camiseta com a fotografia do pai e a palavra “Liberdade”. Nas redes sociais, Oruam também já postou fotos ao lado de famosos, como o jogador de futebol Neymar.

Marcinho VP foi preso em 1996 e condenado a 44 anos de prisão por homicídio qualificado, formação de quadrilha e tráfico de drogas. O músico faz questão de contar sobre seu pai em vídeos publicados no Instagram, onde tem 7,4 milhões de seguidores. Nos vídeos, ele fala sobre música e também sobre as visitas à cadeia para visitar o pai. Ele também é sobrinho de Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes, encontrado morto no presídio federal de Catanduvas, no Paraná, em 2020. Recentemente, Oruam divulgou que havia feito duas tatuagens em seu peito com os rostos de Marcinho VP e Elias Maluco. “É meu pai, p****, meu pai. Minha família. Amo mais que tudo”, escreveu em suas redes sociais.

