Quem ganhará os direitos das gravações da Bíblia após morte de Cid Moreira

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Para além da carreira como jornalista e apresentador do Jornal Nacional, Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos, se notabilizou também por narrações religiosas, especialmente da Bíblia. Nos últimos anos, ele mantinha um canal no YouTube com 322.000 inscritos e 800 vídeos. Alguns deles com milhares de visualizações.

A carreira como narrador religioso é antiga. Em 1975, ele lançou Poemas, pela Som Livre. Em 1977, veio o álbum Oração Da Minha Vida. Entre 1986 e 1996, ele lançou três volumes dos Salmos. Em 1994 outro grande lançamento com O Sermão da Montanha e, no ano seguinte, Quem é Jesus. Mas, foi com a narração das histórias bíblicas que ele fez mais sucesso, em 1999, com Paisagens Bíblicas – As Mais Belas Histórias da Bíblia Interpretadas por Cid Moreira, com 24 álbuns.

Segundo o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), o narrador tem registrado 467 composições e 207 gravações cadastradas. Com isso, os seus rendimentos em direitos autorais de execução pública serão destinados a seus herdeiros por 70 anos após a sua morte, como determina a Lei dos Direitos Autorais (9.610/98).

