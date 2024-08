Quem é Shaboozey, o cantor country americano que deu um tapa no racismo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Descendentes de nigerianos, Shaboozey, nome artístico de Collins Obinna Chibueze, se transformou nos últimos meses em um dos fenômenos do country ao atingir o topo da Billboard, com A Bar Song (Tipsy). Ao lado de Beyoncé, ele se tornou o segundo artista negro da história com uma música no primeiro lugar das paradas country e geral. O músico, aliás, participou da canção Spaghetti e Sweet Honey Buckiin, no novo álbum de Beyoncé, Cowboy Carter. No Brasil, a música de Shaboozey também está entre as mais tocadas, na sexta posição nas rádios brasileiras. No Spotify, a faixa já acumula 700 milhões de streaming.

O country surgiu entre a comunidade negra americanos, mas com o passar dos anos ele foi incorporado como parte indissociável da população branca no sul do país. O feito deve ser celebrado. Afinal, quando uma mulher negra, e agora, um homem negro, ocupam os primeiros lugares, além de tomarem as rédeas de um ritmo que surgiu com eles, também desafiam o preconceito que, tristemente, ainda existe por lá.

A prova é este novo disco, em que o artista propõe uma viagem pelo oeste americano. “Crescendo na Virgínia, a música era nossa maneira de falar verdades e encontrar alegria, e eu tentei capturar isso em cada faixa. É uma mistura de todas as minhas experiências, os altos, os baixos e tudo mais. Espero que, quando vocês ouvirem, sintam a mesma conexão e autenticidade. Não é apenas um álbum, é um pedaço da minha alma, e sou grato por compartilhá-lo com vocês”, já declarou Shaboozey.

