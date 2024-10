Puff Daddy ficará preso até o julgamento, marcado para maio de 2025

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O magnata da música Sean “Diddy” Combs, preso por tráfico sexual, extorsão, associação criminosa e promoção da prostituição, teve seu julgamento marcado para 5 de maio de 2025. Até lá, o rapper ficará preso. No momento, ele está em uma das carceragens mais insalubres de Nova York, o Centro de Detenção Metropolitano. Combs está preso desde 16 de setembro e ele se declara inocente. A defesa do artista entrou com uma moção na Justiça para denunciar uma campanha de difamação contra ele após imagens do rapper chutando a ex-namorada vazarem para a imprensa.

O músico de 54 anos promovia baladas privês chamadas de freak offs (“surtos”, em português), nas quais coagia mulheres a se drogarem para transar com garotos de programa, enquanto ele próprio assistia a tudo. Nas suas mansões em Los Angeles e Miami, a polícia encontrou drogas, fuzis e mais de 1.000 frascos de óleo para pele de bebê e lubrificantes — produtos que, em tese, seriam destinados a essas orgias. A principal denúncia foi feita por uma ex-namorada do artista, a cantora Cassie Ventura, que alega ter sido estuprada repetidamente por Combs e obrigada a se drogar e também a transar, por dias, com outros homens enquanto ele a espancava. A prisão causou um efeito dominó, com novas denúncias de outras sete mulheres e de dois homens.

