Preta Gil anuncia retomada de tratamento contra câncer

Diagnosticada com câncer no intestino no início de 2023, a cantora Preta Gil anunciou em suas redes sociais a retomada do tratamento contra o câncer. Em dezembro, ela havia anunciado o fim do tratamento, mas disse que ainda teria que acompanhar a doença pelos próximos cinco anos – um procedimento padrão para pacientes oncológicos.

Recuperada, Preta lançou uma autobiografia, Os Primeiros 50, onde ela relembra sua história desde a infância, em meio a outros músicos, como seu pai, Gilberto Gil, e os bastidores do tratamento.

Em outubro do ano passado, Preta foi capa de VEJA em reportagem sobre a atenção à saúde mental no tratamento do câncer e a cantora falou sobre como isso foi importante para ela em sua recuperação. Em meio à rotina corrida de idas ao hospital, internações, exames e sessões de quimioterapia, Preta também se divorciou do marido, o personal trainer Rodrigo Godoy, com quem estava casada havia dez anos. Depois da separação, descobriu ainda que o parceiro a traía com uma funcionária de sua confiança. O combo de adversidades levou a cantora ao limite. “Tive uma crise forte, com falta de ar, taquicardia, achei que ia morrer”, relata.

Leia o comunicado na íntegra:

“Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta”

