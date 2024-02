Por dentro da turnê ambiciosa de Ivete Sangalo pelo Brasil

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Ivete Sangalo vai colocar o pé na estrada com uma superturnê que promete arrebanhar multidões. Anunciada nessa segunda-feira, 5, A Festa faz parte das comemorações dos 30 anos de carreira da cantora, com um itinerário de trinta shows passando por diversos estados brasileiros.

No final de 2023, a baiana deu um gostinho do que vem pela frente com um espetáculo pomposo no Maracanã. Batizado de Esquenta Ivete 3.0, a apresentação no estádio carioca contou com uma estrutura de proporções inéditas entre artistas nacionais, dezenas de dançarinos, efeitos especiais e um mergulho nos sucessos que embalaram a carreira da cantora. “O Esquenta foi apenas um capítulo e agora a festa vai começar”, diz o vídeo de anúncio.

O primeiro show do giro acontece no dia 1º de junho em Manaus, e Ivete fica na estrada até abril de 2025, quando encerra a turnê no Rio de Janeiro. Entre os ingressos disponibilizados há uma série de pacotes vips com experiências que podem custar até 3.000 reais — incluindo ingressos em área especial, um show acústico exclusivo ao final da apresentação principal, acesso a passagem de som e outras regalias nos bastidores. Já os tickets mais simples começam em 300 reais, com opção de meia-entrada e ingresso social.

Alguns pacotes especiais estarão disponíveis a partir dessa terça-feira, 6, às 11h, em uma pré-venda limitada no site da Eventim. Informações sobre vendas gerais devem ser divulgadas em breve.

Confira as datas

01 de Junho – Manaus

29 de Junho – Belém

06 de Julho – Palmas

13 de Julho – Brasília

20 de Julho – Goiânia

27 de Julho – Barreiras

03 de Agosto – Aracaju

10 de Agosto – Maceió

17 de Agosto – João Pessoa

24 de Agosto – Recife

31 de Agosto – Natal

07 de Setembro – São Luís

14 de Setembro – Teresina

21 de Setembro – Juazeiro do Norte

28 de Setembro – Vitória

12 de Outubro – Salvador

19 de Outubro – Juiz de Fora

26 de Outubro – Presidente Prudente

02 de Novembro – São José do Rio Preto

09 de Novembro – Londrina

16 de Novembro – Porto Alegre

23 de Novembro – Curitiba

30 de Novembro – Jundiaí

07 de Dezembro – Ribeirão Preto

14 de Dezembro – Belo Horizonte

21 de Dezembro – São Paulo

01 de Fevereiro de 2025 – Florianópolis

29 de Março de 2025 – Fortaleza

05 de Abril de 2025 – Juazeiro

12 de Abril de 2025 – Rio de Janeiro

