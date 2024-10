Pedro Cardoso dispara contra o sertanejo: “música do fascismo brasileiro”

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O ator Pedro Cardoso fez uma série de críticas ao sertanejo durante uma entrevista à Rádio Bandeirantes, no programa Do Bom e Do Melhor. Para o artista, o gênero mais popular do Brasil é “a música do fascismo brasileiro”. “Não sei se tem algum artista verdadeiro ali. Mas, na minha opinião, é uma matemática completamente monótona e de baixíssima inspiração. Não é à toa que essa é a música do fascismo brasileiro”, ele disse.

Cardoso afirmou que se incomoda com as letras, o ritmo e o conteúdo. “É uma música vazia, de interesse teórico, sobre assunto nenhum. É uma música sobre nada, sobre ser corno ou não ser corno. E agora tem um problema de ‘ser corno e não ser corno’, de ‘minha namorada me largou e eu larguei minha namorada’. O único assunto que eles têm é uma questão da masculinidade e da fidelidade feminina.”

O ator repetiu ainda uma espécie de mantra, usado por pessoas que criticam o sertanejo, mas tentam equalizar suas declarações dizendo que no passado que era bom. No caso de Cardoso, ele afirmou que No Rancho Fundo, de Ary Barroso e Larmartine Babo é que era música sertaneja, e que os astros atuais são “comerciantes agrícolas brasileiros apegados à cultura estadunidense”. Cardoso ainda arrematou: “É injusto chamar essa música de sertanejo”.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial