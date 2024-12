Paulo Miklos, ex-Titãs, é internado na UTI após desmaio em casa

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor e ator Paulo Miklos, ex-integrante dos Titãs, teria sido encontrado desacordado em sua casa e levado ao hospital Samaritano, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 11. O músico está internado na UTI e foi diagnosticado com gastroenterite, uma inflamação que afeta o estômago e os intestinos. O quadro do artista não é considerado grave.

Os últimos dois anos foram bastante agitados para o artista. O músico participou da turnê Titãs Encontro, com o retorno dos sete músicos originais à banda. Ele também estrelou o filme Saudosa Maloca, onde interpretou o sambista paulista.

Para interpretar Adoniran, Paulo Miklos precisou se despir de seu visual roqueiro para assumir a gravatinha borboleta e o chapéu de sambista. Em turnê com os Titãs, o músico também precisou conciliar os shows com as gravações.

