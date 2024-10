Paulo Leminski tem suas poesias musicadas em celebração aos 80 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Morto em 1989, a0s 44 anos, o poeta paranaense Paulo Leminski completaria 80 anos em agosto deste ano. Para celebrar a data, o músico gaúcho Vitor Ramil lançou o álbum Mantra Concreto, inteiramente dedicado à poesia de Leminski, musicadas por Ramil.

A ideia do álbum surgiu em 2021, durante a pandemia, após Ramil ler o poema Sujeito Indireto, ele pegou o violão e musicou os versos. Nos dias seguintes, a cena se repetiu com outros poemas e em treze semanas, foram treze canções. “O nome vem de um poema cujo título foi dado por mim. Muitos poemas de Leminski não possuem título. Os versos de Mantra Concreto remetiam à poesia concreta, que influenciou o poeta. Seu tema, de prece e pressa, com pinceladas entre o mítico e o espiritual, me fez pensar em mantras e no caráter mântrico de muitas das minhas composições, que ganhavam concretude com aquela poesia clara e rigorosa”, escreveu Ramil.

